“¿Querés esperar unos meses más para confirmar?”, le preguntó Maite durante la nota. Pero la actriz siguió hablando de los rumores, sin terminar de confirmar ni negar la versión. “Una se cansa. Hablan, hablan, confirman, debaten. Y una encima tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. No tengo ganas de decir nada. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué”, sostuvo la China Suárez.