Susana además hizo referencia al cruce que tuvo en la semana con Nicole Neumann, luego de que la modelo la criticara por “devolver” a la pequeña Rita, la perra que la diva había adoptado durante la cuarentena: “Me volví loca por lo de Rita, me mordía todo el día, les pedí que me la tengan hasta que se termine la cuarentena, unos 20 o 30 días, pero cómo la voy a devolver”, se preguntó, indignada. “No quiero calentarme, pero me dio un odio”, resaltó la conductora.