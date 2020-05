El tema no terminó ahí. Siempre a través de las redes sociales, More subió una captura sobre un breve texto que dice: “Salir de una relación tóxica es un triunfo muy grande. Leído parece fácil, pero solo quien lo ha vivido sabe lo difícil que es dejar de auto engañarse con esa persona pensando que va a cambiar. Si lograste salir, eres valiente, si no te deseo fuerza para hacerlo #DosisDeRealidad”.