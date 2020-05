“Hoy es un día distinto para mí. Los que me siguen y conocen saben que me gusta festejar mi cumple, sobre todo si es rodeada de las personas que quiero”, comenzó anunciando Mica en su cuenta de Instagram, en varias fotos junto a su pareja y a uno de sus perros. “La situación no me permite festejar como siempre y juntarme con esas personas, pero eso no impidió que me hicieran llegar su amor de igual forma”, continuó.