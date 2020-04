Claro que Juanita no fue la única en salir al cruce de la actitud de Susana. “Es una antigüedad comprar perros, no compren perros... Y no devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso”, dijo Leo Montero durante el segmento de adopción de mascotas que tiene en el ciclo Mejor de Noche, por El Nueve, apuntando directamente a la diva, aunque sin mencionarla.