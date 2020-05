Aquella canción fue duramente criticada, pero poco le importó a la actriz y panelista que redobló la apuesta y sacó la segunda parte, una reversión de “Hey Jude" a la que llamó “Ché vos”. Pero como no hay dos sin tres esta mañana salió “Supón 3, somos el mundo”, una remake de “We are the word”, el clásico escrito por Michael Jackson y Lionel Richie que en 1985 en USA for Africa y del que participaron en su momento grandes figuras internacionales.