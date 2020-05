“Eres un ser único e irrepetible. Cuando a veces decís que has dado tu vida al público, es verdad. Agreguemos tus largos años en cine. Empezaste a los 11 años y no has parado hasta hoy. Haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia, tus verdades, tus convicciones, no en vano sos tan amada. Como hermana tengo orgullo por su logros y por el cariño y el respeto mutuo. No quiero ocupar más tiempo, Chiquita, en este homenaje. ¿Qué te parece si me despido con la poesía esa que tanto nos gusta a las dos, e invoca a nuestro querido pueblo?”, dijo.