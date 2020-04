“Si a mí Erica me hubiese dicho: ‘Che, ¿querés participar de esto?’, le hubiera dicho que no -aclaró Pichot en su programa de radio emitido en Futurock-. Por miles de razones. Una de ellas es que es muy inocente creer que alguien puede modificar un proyecto tan armado, tan exitoso y de tantos años como es Casados con hijos. Hasta me parecería una falta de respeto estar ahí diciendo lo que esa gente tiene que hacer y lo que no. Hay una inocencia en creer que algunos productos se pueden cambiar. Es muy difícil escribir y mucho más difícil escribir con alguien que no quiere que estés ahí. Yo sé que Érica me mencionó desde un lugar noble y con las mejores intenciones y también con cierta inocencia. Me hacen quedar a mí como una hincha pelotas que quiere cambiar cosas de algo que la gente ama y eso me da por las pelotas; yo jamás lo hubiese hecho. Por otro lado, para mí, Casados con hijos no es el eje del mal”.