La joven periodista no estaba al aire en ese momento, sino que se estaba dirigiendo a un móvil. Aún así, se enteró del lo ocurrido gracias a un seguidor de Twitter que la alertó y ella no dudó en contestarle: “A veces caminando o como hoy cuando entre a la iglesia se complica que no salga en plano mi culo grande. Fabián Medina Flores, igual, 2020 y estos comentarios...como atrasan”.