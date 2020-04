Accardi estaba mirando del evento, y decidió participar de manera activa, respondiendo ante la acusación de la que estaba siendo protagonista: “¡Jajajaja, soy lo menos cool del mundo, Yanina! Se nota que no viste el vivo. Bailé murga y me crié en Flores, en la puerta de un pool, tomando birra del pico”, respondió la actriz. Y sus palabras no pasaron inadvertidas. “¡Te vi! ¡Te vi entera! ¡Ninguno de los dos me saludó! ¡Me sentí discriminada”, le exclamó Yanina. A la panelista de Los Ángeles de la Mañana se la veía notablemente eufórica por la conversación, por lo que no dudó en ir por más en su reclamo a la joven actriz: “Mañana hago un vivo con vos y me vas a decir si te gusta que te chupen la con..”