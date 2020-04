—Al principio me angustió. Es parte de un proceso nuevo y hay que adaptarse. También trato de dejar un mensaje súperpositivo. Cumplí 50 años hace muy poco y viví, como gran parte de los contemporáneos, en una crisis constante. Cuando no era económica, era social. Es remarla. No te digo que sea un lugar cómodo pero estás más acostumbrado a reinventarte, pensar, crear. Esto es un verdadero desafío de reinvención. Vivimos en una gran era de comunicación, es una gran ventaja. Me considero un positivo, no boludamente optimista, pero siempre es un 50 y un 50: la podés pasar bien o mal.