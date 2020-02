Siete años más tarde, la actriz volvió a referirse al tema y aseguró celebra que ya no exista la presión que supo haber por tener hijos. “La paternidad puede resultar una presión, un estigma social absoluto que, por suerte, las nuevas generaciones están obviando. Ya es hora de desestructurar el chip que nos instalaron familia’. A muchas mujeres no les interesa, no se sienten cómodas en ese rol y hay que respetarlas, tanto como a las que dicen: ‘Si no soy madre me muero…’”, dijo en una entrevista con la revista Gente.