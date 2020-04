—Amo limpiar y ordenar. Tengo un espíritu muy “mariekondiano”. Me di cuenta de que me encanta lavar la vajilla y me lavo mucho las manos. Me gusta barrer, pasar la aspiradora, limpiar el baño. Lo que intenté y le huyo es el tema de la cocina. Esta cuarentena me sirvió para terminar de darme cuenta de que la cocina no es lo mío. El chef en mi familia es mi abuelo. También mi hermana, que tiene su restaurante. No me gusta, ¿qué voy a hacer?