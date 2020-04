“Ayer nomás/ pensaba yo si algún día/ podría encontrar/ alguien que me pudiera amar”. Con la voz de Litto Nebbia de fondo –en la versión con letra modificada que Los Gatos editaron en 1967 con autorización de los autores Pipo Lernoud y Moris, para poder saltar la censura impuesta por el dictador Juan Carlos Onganía; la original escrita por esas dos leyendas del rock local era una auténtica canción de protesta– un hombre de treintaipico camina pensativo por una calle porteña con un sobretodo negro. Una imagen lo suplanta y la música cambia: ahora un adolescente hace fuerza en un gimnasio, mientras suena Lost In You, de Rod Stewart.