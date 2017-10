"Cuando volví a Buenos Aires surgió un programa hermoso e inolvidable para mí, que se llamaba Maratón VJ. Era los sábados a la tarde. Fue el primero que empezó a incorporar contenidos no musicales, a abrirse un poco del videoclip, en un momento en el que MTV era muy fuerte y Much estaba al lado en la grilla. La competencia en rating era directa. Era un programa que salía en vivo, duraba tres horas e iban personas que querían ser presentadores de videos. Se sometían al voto del público por teléfono y ahí me dieron el título de productor ejecutivo. Todo era bastante cómico porque siempre fue un canal de bajo presupuesto", le cuenta a Teleshow Torchia y agrega: "Todo cambió a partir de agosto de 2001 que surgió la idea de hacer la versión televisiva de Cupido Net, que era un sitio de encuentros de ElSitio.com, que le pertenecía a la misma empresa. Fue hacer en la tele lo mismo que era furor en la web. A mí eso me entusiasmó de entrada, yo era fan de Roberto Galán y no lo podía creer. Me encantaba producirlo. Hicimos castings y pensamos en posibles conductores y conductoras. Finalmente por un chiste interno a alguien le pareció entretenida mi voz. Terminé haciendo la voz de 'Cupido', que empezó en septiembre de 2001 y que no paró hasta diciembre de 2003″. Entre otros hitos del ciclo, está el de haber unido por primera vez a una pareja del mismo sexo en la televisión argentina, algo que en el momento generó controversias y hasta multas del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), la autoridad que entonces regulaba la actividad audiovisual.