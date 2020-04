Tras la boda, se filtró un audio de Anamá Ferreira en el que afirmaba que el hombre de negocios y su prometida no se conocieron allí por casualidad, sino por un “plan maestro” elaborado por Fernández. “Ella iba casi todos los días a tomar algo al Malba. Había hecho todo un research (búsqueda), y había visto que él estaba soltero. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita...”, contó la ex modelo que luego salió a pedir disculpas públicas a la pareja.