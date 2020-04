Solita revela que no suele “gustarse” cuando se ve en televisión. “Pero ahora me veo y me siento tan espléndida. Me encanta. ¡Estoy feliz! Porque nunca me gusto y en esta novela me encanto. Lo que me he reído conmigo...”, sostiene la actriz que hace unos días volvió a revivir algunas escenas en un especial que descubrió de bloopers.