“Hay tantas cosas que yo viví y que no denuncié en su momento”, lamentó y contó que cuando llegó a Miami, embarazada de seis meses, se encontró “sola”. Su entonces pareja no la acompañó durante el último trimestre de embarazo, ella descubrió infidelidades que decidió perdonar, y el detonante fue la violencia económica: “Hannah tenía un mes y él me sacó la tarjeta de crédito de la billetera y yo no podía pagar los pañales. Me tuvieron que ayudar mis papás”.