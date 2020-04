4- “En la cocina me desvisto porque ahí rocío la ropa para que quede desinfectada, igual me dijeron que también se puede sacar al sol entonces después la saco al balcón. Y en ropa interior cruzo todo mi departamento,me meto en el baño y me baño completa, bañito, cabeza, jaboncito, shampoo, crema de enjuague, lo más desinfectada posible y ahí comienza mi vida nuevamente ne la casa”.