—Yo estaba hablando ahora con un amigo porque Lina... lo bien que hizo Lina, lo bien que hizo. No va a poder tener hijos, porque la brasilera que estuvo casada con él lo hizo hacer la “vase...co...tomía” (por vasectomía), una cosa así. Pero Elina, yo contaba un cuento ahora, hace un ratito, a un amigo, que cuando fui a Mar del Plata al desfile de... de... de... de Vidal, hace, no sé, estaba Jorge creo, no, no estaba más Jorge, me fui a... a... quería sentarme en una mesa que estaban todos, y estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas, viste, vacías, y qué se yo. Entonces yo me iba a sentar y... y... estar en la mesa que estaba Elina. Y entonces me dijeron: “(Ese señor) es algo de Elina”. Entonces yo fui y le dije a Elina, estaba Taína al lado, Taína casi se muere, se descompone, estaba Taina, estábamos ahí, y le digo: “Elina, ¿le podés pedir a tu abuelo que corra una silla?” (ríe). Y Elina me mira y me dice: “No es mi abuelo, Anamá, es mi marido”. “Elina, no me jodas...”. “No, no, es mi marido”. Yo digo... por eso digo: “¡Ni tu padre puede ser!”. “Bueno, me gustan los viejitos...”.