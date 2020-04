-No fue nada fácil. Me agarró viniendo de Nueva York, con una obra que no se iba estrenar y con otra que se cerraba. Además, como yo no pensaba estar acá, a la casa de Buenos Aires la había puesto en refacción y cuando, se cerró la frontera, no tenía dónde vivir. Ahora estoy en una vivienda que me alquilé en Olivos, pero no estoy cerca ni de mi guitarra ni de mis libros ni de mis cosas. Así que fue todo un proceso en el que, por primera vez, sentí que perdía mi vida. Porque a la crisis económica por lo que pasó allá y al riesgo empresarial que tenía acá....(se detiene) Me pongo triste.