“Lloré como un perro, y como siempre mi motor son los sueños, en mi discurso hablé justamente de los sueños. Pero fui un poquito más allá, pensando en cómo había cumplido esos sueños, y me di cuenta que fue obviamente con amor, con entrega, con pasión, con bondad, con esfuerzo, pero que nada de eso ocurre si no hay confianza. Nada ocurre si no hay confianza entre los actores y el productor, y el productor y el actor. En el ejercicio del periodismo no ocurre una nota si el editor no confía en el periodista y el periodista no confía en su editor o si el editor no confía en el dueño del medio. Y que en el cine nada ocurre si el actor no se entrega al director y el director al productor. Eso, hablé mucho de lo que es la confianza, el valor fundamental para poder construir cualquier cosa, una película, una obra de teatro, un programa de tele, una nota o para haber construido mi propia carrera”, agregó el productor.