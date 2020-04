Hasta entonces, Marcelo permanecerá en esa ciudad del sur, dónde tiene tiempo para algunas reflexiones. "Uno se sensibiliza con todo esto y empieza a recordar cosas de su vida. La cuarentena me pone muy sensible y enseguida aparece mi viejo. Lo recuerdo trabajando en su florería. Se llamaba La Orquídea, en Bolivar. Recuerdo también a mi mamá. Se llamaba María Esther. Le decían Chiquita. Era maestra. Y se me vienen las imágenes de cuando la ayudaba a corregir las pruebas de sus alumnos”, escribió nostálgico hace unos días.