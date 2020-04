Pero este plan que ya estaba en marcha se retraso un par de semanas por la prolongación de la cuarentena. Y habría muchas chances de que Tinelli no debute en la pantalla que comanda Adrián Suar, mudándose a otra emisora. Fue el propio presidente de San Lorenzo quien lo dio a entender en la nota que le brindó a Luis Novaresio. "Hoy un amigo importante me preguntaba: ‘Che, ¿no será que no te quieren más en el canal?’. ‘No sé, lo desconozco’”. Y agregó: “Por ahí me quieren decir algo. Es más fácil que me digan: ‘No queremos que empieces, no queremos que trabajes más con nosotros’. Lo sabré entender. Es como una relación de pareja, por ahí el otro no quiere”.