“Hay días que (Dieguito) me pregunta y me dice: ‘Mamá, llevame a ver a papá’. Es como que le quedó la imagen de que su él se quedó en México y me pide que nos tomamos un avión para verlo. Entonces yo le explico que su papá está trabajando y que en algún momento va a venir a verlo, pero que no deje de pensar en él y quererlo. Esto lo hablé con la psicóloga también, porque es un tema tratar de no generarle odio. Pero yo le tengo que decir la verdad: que el padre no está presente, pero que cuando venga lo abrace y lo bese, porque con todos sus defectos siempre va a ser su papá”, agregó.