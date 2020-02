"Dieguito vivió solo. ¿Por qué no lo vi antes? Soy culpable, y no tengo excusas para nada. Quiero que me lo traiga (Ojeda a Dieguito) todos los días que yo esté en Buenos Aires. ¿Para qué? Porque me dijo ‘papá’ por primera vez”, decía hace apenas más de un año Maradona, entre la felicidad de haberse reencontrado con su hijo menor y la nostalgia por el tiempo perdido. Incluso el 13 de febrero del 2019 el pequeño celebró en México sus seis años, en uno de los cumpleaños que jamás olvidará, el primero que pudo soplar las velitas con su mamá y con su papá.