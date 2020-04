“Soñé que actuaba. No saben lo que necesito volver a actuar, trabajar, subirme a un escenario, sentirme activo. Antes soñaba con descansar y dormir cuantas horas quería. Soñaba tener una pileta enorme. Ahora la tengo, pero no tengo a nadie con quien compartirla. Soñaba con una camioneta, trabaje y finalmente la compre, ahora me subo y es solo un auto más. Se trata de esa constante insatisfacción la que tengo que trabajar. Disfrutar las pequeñas cosas de la vida. En tiempo y espacio. Ni antes deseándolas con fuerza y locura ni después dejando de valorarlas cuando las conseguí. Aquí, ahora. Y nada más”, escribió el hijo de Carmen Barbieri en su cuenta de Instagram, junta a una foto en la que se lo ve con su perro.