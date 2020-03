Y continúo contando lo que el profesional de la salud que lo atendió le explicó antes de ingresar a la máquina que tantos temores le despertaba. “Fernando un copado que me dio confianza y tranquilidad. Mientras los rayos se aplicaban me enseñaron a visualizar como un ejército de diminutos soldados que entran por esos rayos invisibles con el objetivo de eliminar el tumor. Yo les puse rangos, caras y hasta los vi con un uniforme celeste y blanco. Y no pude evitar ver a mi viejo, desde algún lugar elevado, como dirigiendo a ese escuadrón”, aseguró haciendo referencia a su padre, Santiago Bal, quien falleció el 9 de diciembre del año pasado.