El conductor de ShowMatch debió hacer un pedido a Buenos Aires porque en Esquel no encontraba la medicación que necesita tomar para seguir un tratamiento, al igual que su hija. Es por eso que contrató un taxi aéreo para que le acercaran su pedido y lo recibió el casero. “Yo no me moví en los 25 días que estoy acá”, explicó en diálogo con Luis Novaresio en La Red.