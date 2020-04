Por supuesto, Ale tuvo que dejar atrás las obligaciones laborales para resguardarse, aunque no reniega del todo. volver a ser la nena de la casa, con sus padres a disposición, parece que le sienta bien. “La cuarentena me agarró en Formosa y me vino bien, aproveché para estar con mi familia; con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Es muy lindo poder compartir con ellos”, comenzó relatando en un video que le envió a Teleshow desde la casa de sus padres.