—Cero, no soy hipocondríaco ni tan extremista. No entro en pánico. Sí me preocupa, no me voy a hacer el espléndido. Al principio creía que era una boludez, dije ‘esto es un cuento, es una gripe y nada más’. Pero tengo amigos en Italia que me cuentan cómo viven, mucha gente joven que se muere… Yo no tengo paranoia de estar limpiando todo pero sí tengo el barbijo, el alcohol en gel. No hay que volverse loco porque aunque limpies todo millones de veces quizás te llevaste la mano a la cara sin querer y te contagiaste. No quiero entrar en pánico, no me parece para nada productivo hacerlo en ningún momento porque te estresás, te bajan las defensas y ahí te agarra una gripe o te contagiás de coronavirus. Entonces es mejor estar tranquilo y centrado.