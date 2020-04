—Stamateas: Exacto, cómo podrías aplicarlos hoy. Quizás la caja de recursos que usaste en ese momento te pueden servir. Más o menos venimos usando los mimos recursos durante las crisis. Si no, sentís que la crisis te desborda. El miedo nos dice: este peligro es grande, dentro de mí no hay recursos. Pero si yo veo que no es tan grande y que tengo los recursos, el miedo disminuye.