Según Barrera, “la palabra despierta el pensamiento” en estos tiempos tan delicados. “Debemos comenzar a utilizar frases como ‘estoy sana, estoy a salvo, estoy protegida’ -asegura-. Hay que sacar el ‘no’ de nuestras vidas. Cambiar el ‘no quiero que pase’ por '¿qué quiero que sí pase’. Pensar en el dinero y no en la deuda. Pensar qué querés que entre en tu vida y no lo que no querés que entre. Si el foco está en el miedo, veré siempre miedo. Debo elegir dónde poner el foco”.