—Hay que oír al cuerpo. Si alguien viene al consultorio con ataques de pánico, yo le digo que el síntoma tiene dos voces: una voz angustiante, que es la que me está diciendo, pero también una de sabiduría, el cuerpo está hablando. Si no escuchás esa voz y decís quiero que el síntoma se dinamite, el cuerpo va a generar otro síntoma. Uno tiene que escuchar al cuerpo. El cuerpo habla lo que la boca no dice. Nosotros no tenemos un cuerpo: nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuando te cortás no decís: "Me duele el cuerpo". Decís: "Me duele". Aunque lo separamos para poder estudiarlo mejor, hoy sabemos que nos enfermamos por muchas causas y una de esas causas son las emociones. Cuidar el psiquismo es cuidar nuestro cuerpo.