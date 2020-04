En un momento complejo es un desafío comunicar con responsabilidad para no llevar pánico o generar mayor confusión. Incluso hay fuertes críticas por la manera de informar en la actualidad. Sobre este tema controversial, Nico sostiene: “Eso pasa por cada equipo y por cada profesional que está al aire. Nosotros no hacemos dramatismo ni sensacionalismo, buscamos información de calidad. No es grato anunciar una muerte y algo que aprendí es que la muerte no es una primicia. Hay una urgencia en muchos canales o en periodistas de contar quién murió y quién no murió como si esto no fuera nada. Hace poco se me murió mi abuela y yo estaba al aire, tampoco la pude despedir. A veces no hace falta ni siquiera decirlo, porque la gente sabe que tengo el rol de entretener y comunicar, pero uno también tiene una vida personal”.