—Me decía que quería dedicarse al canto y darle más espacio a la carrera de cantante. Fernando es una persona que confía tanto en él. Un día Gustavo Wons, el coreógrafo, me dice: “¿Y Fernando?”. Yo ya le había preguntado si quería y él me contestó que no. Pero Gustavo me dice: “Si él se muere por hacerlo”. Lo conozco de toda la vida, él empezó conmigo su carrera en High School Musical. Lo llamo y le digo: “Me está diciendo Gustavo que vos querés hacer esta obra, pero me dijiste que no”. Y me contesta: “Sí, quiero”. Le pregunto por qué no me dijo nada. “Porque sabía que me ibas a llamar al final del camino”. “Fer, ¿me estás cargando?”. Fijate la confianza que se tiene. Todo lo contrario a mí, que soy ansioso, inseguro y perseguido. Él tenía la certeza de que el rol era para él y que yo podía seguir buscando por todo Buenos Aires que al final íbamos a encontrarnos.