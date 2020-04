—Soy familiera, pero no es que mi meta es sí o sí ser madre. Hoy la maternidad la veo lejos. Creo que me falta y no me ha picado el bichito. En algún momento me pasará. De chica no me veía tan Susanita, en un momento decía sí quiero casarme, pero ahora espero que se dé. No me pongo una meta en ese sentido, como en otros ámbitos de la vida.