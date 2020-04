¿Quiénes participarán? Los actores que interpretaban los roles principales: Fran Drescher (Fran Fine), Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Maggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renee Taylor (Sylvia) y Rachel Chagall (Val). Así como también Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, y Jonathan Penner. James Marsden es el único actor del elenco original que no estará.