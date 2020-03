Desde entonces, y si bien se porta de maravillas con el pedido para que el coronavirus no se propague, la actriz cuenta los días, las horas, los minutos y hasta los segundos. El aislamiento empezó a causarle efectos que empiezan a repercutir en la convivencia con su hijo y empezó a exteriorizarlos para que no le causen un mal menor. Dejarlos salir y compartirlos con los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales le sirve, al menos por ahora, para empatizar con historias similares y no sentirse tan sola. También le habló a otras mujeres que pasan por lo mismo, y tal vez, no se animan a decirlo.