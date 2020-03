Lo cierto es que, a pesar de que el futbolista rehízo su vida amorosa, para Karina el olvido no fue tan fácil, y todavía se mantiene sola, sin ninguna pareja, tras la ruptura con Agüero: “Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”, dijo la cantante en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad.