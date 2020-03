En este caso, con este panorama, la tecnología sirvió para que figuras de la pantalla chica puedan estar presentes en sus respectivos envíos sin la necesidad de moverse de sus hogares. Claro está, no todo es tan sencillo como enchufar un cable y listo. No todo se hace por arte de magia y aquí es donde en muchos queda reflejado que no se llevan del todo bien con el avance del tiempo a nivel informático y las nuevas formas de comunicarse. Poder congeniar y no hablar por encima del otro, por esto del delay que puede llegar a surgir, por ejemplo, es la parte más compleja.