Por otra parte, la ex futbolista fue categórica al asegurar: “No me arrepiento de haberme separado de Diego". Y se diferenció de las otras ex parejas del jugador, que durante años tuvieron reparos en mostrarse con una nueva pareja. “Estoy muy bien, estoy conociendo a alguien. No me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación mía. Nos metieron en muchas peleas con él”, explicó segura.