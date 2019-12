“Es muy relajada (la relación) por el momento. Es todo muy libre porque no es momento de ir a fondo. Yo salgo de una relación y estoy con mis cosas. Creo que es un trampolín como para despegar de una situación. Ahora con esta persona me decidí, pero quizás pase algo y ya no lo quiera conocer más…. pero yo ya me animé a dar un gran paso”, agregó.