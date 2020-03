“En su momento lo hablé con Diego, le dije que quería resolver un tema que tenía pendiente en mi vida. Vivíamos en Dubai y él sabía mucho del amor que siento por mi papá. Me dijo que sí, pero siempre fue como un tema muy por arriba, es como que te comente algo y vos me digas ‘bueno, dale’. No es que me dijo ‘sí, lo hacemos porque sé que te pasa esto y esto’. Le pregunté con quién tenía que hablar y me mandó a hablar con este chico Maxi, ni siquiera directamente con los abogados. Me dijo ‘escribí una nota y contá minuto a minuto qué fue lo que pasó’”, le dijo Oliva a Luis Ventura.