–Nadie está cómodo frente a cámaras. Yo tampoco, cuando me tengo que hacer una foto. Hay de todo igual. En ese momento, estaba desde el tipo que nunca se hizo una foto profesional, en un estudio como el mío, hasta los actores que he fotografiado, y que se plantan ahí y te dicen: “¿Qué cara querés? Tengo aproximadamente 31 para ofrecerte”. Yo hice muchos retratos así y también mucha fotografía de políticos: desde presidentes de la nación hasta lo que quieras (N. de la R: por la cámara de Fabrykant pasaron personajes de lo más variados: de Marta Minujín y Ástor Piazzolla, a Raúl Alfonsín y Leonardo Favio, por citar solo a algunos). Porque vienen para hacer afiches políticos. Y estos son muchachos mucho más difíciles. Entre otras cosas, porque nunca tienen tiempo. Pero bueno, mi trabajo, tanto con unos como con otros, hombres y mujeres, es establecer esa relación, como hace un director de teatro con un actor: tratar de llevarlos a lo que uno quiere. Esto suena demasiado profundo y por ahí no es tan así. Pero si vos tenés un grupo musical donde cuatro sonríen y un quinto no, la foto no sirve. Estás ahí con alguien que no sonríe porque no le gusta su boca o porque le falta un diente y la foto no sirve. Vos tenés que llevar al tipo que tenés enfrente a hacer una foto que, cuando termine el trabajo y se vea, le guste a él y le guste a quien te la encomienda. No está bien hablar así de uno, pero mi trabajo consiste en eso, establecer ese vínculo creo que es lo que yo sé hacer. Y cuento con una gran ventaja, que es mi estudio, que está especialmente preparado para eso y la gente que entra allí se siente cómoda.