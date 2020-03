“No se vaya por favor. No fui a Italia, no fui a España, mentí para darle envidia a mis amigas. No se vaya por favor, le voy a pagar todo lo que le debo, no la voy a insultar más o la voy a insultar menos. Además usted no se puede contagiar, esta es una enfermedad de ricos, lo suyo es el dengue”, le dice el personaje mientras se arrastra por el piso tomando de los pies a su empleada con el fin de retenerla.