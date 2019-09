—Estamos en un mundo en guerra constante. Siempre hay guerras en distintas partes del mundo. Quizás no hay grandes guerras internacionales como fue la Segunda Guerra Mundial, pero guerras hay en África, en Asia, en todos lados. Me pareció que era un tema básicamente humano, que en cierto modo define a la humanidad. Por otra parte, hay razones literarias: yo estoy siempre buscando un tema que me permite construir todo un libro. Lo intenté con La sueñera pero no me alcanzó con el tema del sueño, la vigilia y el insomnio para todo un libro. Con Botánica del caos yo hubiera querido hacer un libro que fuera todo de ejemplares raros y tampoco me alcanzó. Finalmente lo encontré con Fenómenos de circo. Ahí sí. Y con La guerra me encontré con un tema tan variado, tan basto, con tantos elementos diferentes, desde los antecedentes de la guerra hasta las consecuencias, las víctimas, los agresores, los guerreros, las armas. Era un tema que me permitía construir un libro entero.