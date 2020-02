Poco después de las 21.30 se apagaron las luces del estadio. Y se encendieron las del imponente escenario. El fondo compuesto por miles de luces, una pantalla gigante de excelente definición, y un brazo alto y enorme que sobrevolaba el escenario: una cobra que lanzaba fuego por la boca. El primer tema de la noche fue un cover de Buddy Holly, Not Fade away. Ese fue el comienzo en cada uno de los shows. Tocaron 23 temas. Repasaron muchos de sus clásicos. Mientras el público enloquecía. El césped, repleto, cimbreaba: una masa que parecía tener un movimiento único, cómo si todos saltaran al unísono a lo largo de las más de dos horas. Tumbling Dice, (i can’t get no) Satisfaction, Miss You, Honky Tonk Women, Symphaty for the Devil, dos temas cantados por Richards, Gimme Shelter, Street Fighting man, Start me up, It’s only rock’ n’ roll, Brown sugar y el gran final con Jumpin’ Jack Flash.