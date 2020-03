Después de contar que enfrenta un cáncer de intestino, Fede Bal fue a ver al Padre Ignacio

Lo importante, sin embargo, es que Fede está dispuesto a salir adelante. De hecho, en el mismo video, se ocupó de dar un mensaje para la sociedad. “Háganse los estudios. Si sos joven, si tenés 20 años no es una locura hacerte estudios. Tenés que hacerte estudios de sangre. Tenés que hacerte estudios como me acabo de hacer. Si tenés papás o abuelos que tuvieron problemas como este es más propenso que te suceda. Así que cuidemos la salud, que es lo más importante que tenemos. Los quiero mucho y tiren buen energía que eso me va a hacer bien”, había dicho al final de su relato.