“Hoy se me fue de viaje otro de mis amigos de esta vida y este plano. Hoy se durmió mi compañero Willi. Me enseñó a saber sobreponerse a todo, había nacido con una patita que no podía doblar y sin embargo aprendió a desarrollar músculos en su otra pata para poder apoyarse y ser un perrito feliz (a pesar de) todo lo que le tocó vivir”, escribió en su cuenta de Instagram, muy dolido.